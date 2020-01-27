Работа вебкам на дому для девушек и парней — подробное описание про эту сферу. Все нюансы работы, ответы на часто задаваемые вопросы, подводные камни, решение различных проблем и обучение для новичков.

Вебкам модель работа от А до Я.

Вебкам модель работа для всех от 1500$ в месяц! Очень часто можно встретить это словосочетание в интернете. Так что же это такое? Многие ищут это название в надежде понять для себя и выяснить раз и навсегда – можно ли работать оператором вебкам или просто вебмоделью?

В сети встречаются одни и те же вопросы:

Как стать вебкам моделью?

Как работают?

Как стать работать вебкам парню?

Как стать успешной моделью?

Как начать работать дома?

Сколько зарабатывают вебкам пары?

Законно ли это?

Нужен ли офис?

Нужны ли вложения в это направления?

Какой микрофон или веб камера нужна?

И еще 1000 вопросов касательно этой работы и все что с ней связанно. На этом ресурсе, мы постараемся донести до вас самую свежую, актуальную, правдивую информацию!

Что нужно знать для работы в этой сфере?

Работа вебкам подразумевает 3 разных уровня общения:

Лайт — Простое общение в кадре с посетителями вебкам сайтов без интима. Тут уже должна работать ваша фантазия максимально. Но оговоримся сразу – так много не заработаешь! Если вы новичок, который знает сносно английский – то ваш заработок составит до 300-700$ в месяц Среднее – Сочетание простого общение и приватных чатов с небольшой долей «клубнички». Так работает большинство моделей. Тут тоже необходимо комбинировать. Но и заработок тут уже выше от 700$ до 2000$ в месяц. Хардкор – Это откровенная «клубничка» и возможно не только в приватах. Заработок идет от 2000$ и до 10 000$. Да вы правильно поняли, 10 тысяч может зарабатывать опытная вебекам модель в месяц.

Принцип морали и ваши взгляды на жизнь вам подскажут по какому уровню работы лучше работать. В таких онлайн студиях как ModelMe или Camwork.club есть свои обучающие семинары и курсы для новичков, в студии Intercam не нужно знание языка и быстро помогут выйти на дежурство, а в BonnyCam можно выводить от 1$. Они подскажут и расскажут как правильно начать и выйти на свой первый заработок в 500$ уже после 3-5 дней работы. Про эти сайты мы поговорим ниже.

Также работа вебкам делится на 3 основных направления:

Работа дома напрямую с сайтом без посредников Работа вебкам моделью на дому через онлайн студию Работа в офлайн студии

Сейчас подробно разберем все плюсы и минусы такой работы.

Работа вебкам на дому напрямую с сайтом без посредников

Работа вебкам на дому с сайтом напрямую без посредников это хороший вариант, но уже для опытных моделей. Это направление подходит тем, кто уже освоился в этой сфере, возможно имеет своих поклонников, имеет опыт работы с такими сайтами. Это международные и очень популярные сайты, которые собирают почти всех любителей эротических чатов со всего мира в одном месте. Тут можно работать вебкам с телефона. Самый популярный с русскоязычной поддержкой из всех конечно bongacams.com Их не так много вот тут полный список этих ресурсов. Но если вы новичок, то просмотрите эту таблицу ниже, что бы понять все плюсы и минусы.

Плюсы Минусы Не платишь комиссионные студиям или другим посредникам Самостоятельное решение технических вопросов Нет строгих временных рамок Не знаешь с чего начать Работаешь только на себя Нет курсов и обучения Не привязана к месту Отсутствие поддержки График составляешь сама Не знаешь как выводить деньги Работа вебкам модели с телефона Языковой барьер

Работа вебкам на дому через онлайн студию за 3-7%

Работа вебкам на дому через онлайн студию это практически тоже, что и первый вариант. Только эта работа более подходит начинающим моделям – именно тем девушкам или парням, которые только хотят попробовать и не знают как начать. Студия онлайн – это ресурс, который выступает в качестве посредника между вебкам моделью и онлайн чатами и берет за это определенный процент. Как правило он в разы ниже, чем процент офлайн студий, про которые мы поговорим ниже. Что дает такое сотрудничество начинающим моделям?

У вас будут закрыты все технические вопросы. Как подключить, куда нажать, что сделать, какое оборудование или свет необходимо и так далее.

У вас будет закрыт вопрос с выводом заработанных средств – как правило такие студии более лояльны и имеют удобные сервисы для вывода денег.

Круглосуточная поддержка или вообще личный менеджер, который на связи 24/7

Помощь в выборе оптимального вебкам сайта для работы, исходя из ваших данных

Постоянные семинары, тренинги, советы как быстрее выйти на больший заработок – все это в их интересах. Они получают за это свой процент.

Небольшой процент с вашего заработка за все эти плюшки от 5% до 10%. Все зависит от студии и вашего заработка.

Если вы только начинающая вебкам модель и хотите попробовать себя в этом заработке – этот вариант вам идеально подойдет. Из всех вебкам студий на просторах СНГ – 2 из них самые популярные на этом рынке это ModelMe и Camwork.club Отличная круглосуточная служба поддержки, минимальный процент, обучение всем тонкостям работы, быстрый вывод денег и много других преимуществ. На сайте Camwork очень быстро проходит регистрация и в тот же день уже можно начать работу!

Отдельно хотим отметить компанию Intercam это так же онлайн студия, но для работы тут не нужно знание языка. За вас общается другой оператор и подает вам только сигналы. От вас нужно только присутствие в кадре. И еще один момент тут идет почасовая тарификация + бонус. Каждый час вебкам модели стоит 2.5 евро + 15%-60% от общего заработка. Совсем не плохо для начинающих! Эта онлайн студия работает на немецких и американских вебкам чатах.

Вот например в студии BonnyCam можно выводить от 1$ и работает общий чат для всех моделей.

Подробно как пройти регистрацию на этих сайтах – можно посмотреть тут:

Регистрация в ModelMe — подробная инструкция

Регистрация в BunnycamShow — подробная инструкция

Регистрация в Intercam — подробная инструкция

Регистрация в Camwork.club — подробная инструкция

Работа оператором вебкам в офлайн студии за 50% от заработка.

Работа оператором вебкам в студии офлайн (как работа в публичном доме – только лайт версия) это самая рискованная и менее прибыльная идея. Вы будете работать в помещении работодателя – обычно это отдельная квартира или целая студия. На работу нужно добираться и придерживаться определенного графика. Но тут тоже есть свои плюсы и минусы.

Из преимуществ работы в студии офлайн

Идеально подходит новичкам и моделям без опыта работы

Профессиональное оборудование – освещение, камеры, ноутбук, скоростной интернет

Отличный интерьер и обстановка

Быстрое обучение и необходимые материалы для этого

«Игрушки» и приспособления для работы

Профессиональный макияж или личный визажист

Возможно оплата проживание в хостелах с такими же вебкам моделями

Выход одновременно на все мировые вебкам сайты – трансляция везде, где можно

Возможно абонемент в SPA, спортивные залы и многое другое.

Но есть и минусы в этом направлении:

Работать в вебкам студии с реальным адресом не совсем законно! Во многих странах СНГ (хоть и утверждают обратное)

Во многих странах СНГ (хоть и утверждают обратное) Большой процент от заработка студии присваивают себе. Цифра начинается приблизительно от 50% всего заработка вебкам модели

Привязка к рабочему месту – вы должны ходить или ездить на работу

Привязка к большому городу – обычно такие студии находятся в больших городах

Строгое время работы или количество часов в неделю

Возможна запись ваших трансляций и дальнейший шантаж или перепродажа ваших приватных чатов на популярные сайты (тоже не законно)

Так что стоит задуматься над таким форматом работы. С одной стороны вы точно быстро выйдите на определенный заработок (с вами буду работать профессионалы), но с другой стороны читайте еще раз все минусы. Новичкам и без абсолютных вложений этот вариант конечно подойдет. Но прежде 10 раз подумайте.

ВЫВОДЫ Из всех предложенных вариантов лучший вариант для новичка это онлайн студия. За небольшой процент у вас будет круглосуточная поддержка и решение всех ваших вопросов. А их у новичков не мало! Для начала сгодится простой ноутбук со встроенной камерой или даже телефон! Если нет возможности работать дома – можно снять комнату и работать от туда. Или найти подругу единомышленницу и работать на съемной квартире или комнате вместе или по очереди. Это все же лучше для начала, чем нарушать закон и идти в офлайн студию.

Кто может тут работать?

Работа векам подойдет всем! Не верьте в предрассудки, что тут играет роль возраст, пол, цвет кожи или глаз! Есть успешные модели женщины за 50 лет с черными волосами и зелеными глазами, а есть успешные пары парней или одинокая блондинка с первым размером груди. На каждую вебкам модель найдется свой зритель и это уже подтверждено не однократно!

Так для кого эта работа?

Для девушек Для парней Для мужчин Для женщин Для пары (М+Ж, Ж+Ж или М+М)

Работа для девушек

Работа вебкам для девушек это самый популярный раздел любого сайта онлайн чата. Требования к девушкам очень просты – только совершеннолетие. Если вам больше 18 лет и вы девушка тогда эта работа для вас. Требования касательно внешности не очень строгие. Вы можете быть худенькой и пышкой, иметь как 1-й так и 4-й размер, азиатская внешность или славянская, смуглая или светлая – не имеет никакого значения! У вас будут свои поклонники обязательно! Харизма и позитивный настрой играют большую роль в этой работе. Если у вас будет плохое настроение – клиент с другой стороны камеры это почувствует – они видят сразу и заработок может значительно упасть. Так что не унывайте, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать от 1000$ в месяц.

Работа для парней

Работа вебкам для парней это не самый популярный запрос – но он есть свои преимущества. Парни такие же вебкам модели как и девушки. Требование только одно – работать могут только совершеннолетние ребята, которым исполнилось 18 лет. Для подтверждения возраста модели необходимо будет предоставить паспорт или ID карту.

Какие преимущества у парней?

Минимальная конкуренция, парни вебкам модели себя чувствуют просто замечательно в этом плане.

Общение через интернет с прекрасной половиной – с милыми дамами. Парень узнает все их настрои и особенности, сможет свободно общаться в обычной жизни

Свободный график работы

Более обширное понимание всех технических моментов

Так что если вам есть 18 лет и вы молодой парень – быстрее регистрируйтесь и начинайте зарабатывать от 1500$ в свободном графике.

Работа для мужчин

Работа вебкам для мужчин абсолютно ни чем не отличается от такой же работы для девушек или женщин. Если вы интересный собеседник и у вас есть минимальное знание английского языка (достаточно школьного уровня) то это работа для вас. Женщины любят зрелых и опытных моделей мужчин – с ними, есть про что поговорить и не только. А имея низкую конкуренцию среди других моделей очень возможно стать популярным среди своих поклонниц за короткий период. Проходите регистрацию и начинайте заработок удаленно от 1000$ уже сейчас.

Работа для женщин

Работа вебкам для женщин. Да, именно так – работа для них в этой сфере есть и после 30 и после 40-ка и даже после 55 лет. У нас есть много примеров, где женщины в 43-46 лет дают фору молодым. И это правда. Спрос на общение с такими дамами тоже есть, и он постоянно растет. Немного фантазии и времени для опыта и вы не останетесь без своей 1500-2500$ в месяц! Проходите регистрацию тут и присоединяйтесь к миру вебкам!

Работка для пары

Работа для пары в сфере вебкам тоже всегда найдется. Это очень востребованное направление в этой сфере. М+Ж или Ж+Ж или даже М+М! Всем найдется работа. Пары всегда гораздо популярней, чем одинокие модели. И конкуренция пока на данный момент ниже, чем у обычных моделей девушек. И заработок тут выше. Все зависит от вашей фантазии и количества отработанных часов. Но поклонники набираются очень быстро.

Сайты онлайн студий для работы вебкам.

Сайты для работы вебкам играют очень важную роль. Это именно та площадка, где модель зарабатывает, имеет какое то сопровождение и проводит свое рабочее время. Но как правильно выбрать сайт? Как мы уже писали выше – есть сайты, которые являются посредниками (так называемые онлайн студии за 3% — 7% от вашего дохода) и есть сайты гиганты с мировым именем, где непосредственно сами модели выходят в прямой эфир и получают за это свои деньги.

Для новичков конечно в самом начале подойдут небольшие онлайн студии, которые за небольшой процент проведут и расскажут про мир вебкама. Они предоставят полное обучение этому бизнесу, окажут техническую поддержку, помогут с самыми популярными вопросами.

Главное преимущество вебкам онлайн студий: Онлайн студии организовывают работу на 2-5 сайтах мировых вебкам чатов онлайн ОДНОВРЕМЕННО. Ваш заработок будет сразу с 2-5 сайтов. Также там вы сможете найти единомышленников и пообщаться с ними в общем чате. Они предоставляют обучение в самом начале и стараются вывести вас на доход в самые сжатые сроки!

Сейчас на просторах русскоязычного интернета очень большое количество таких вебкам студий онлайн. Мы вам советуем идти к проверенным уже годами студиям.

ModelMe (рейтинг 9,5 из 10)

РЕЙТИНГ 9,5 из 10

Вебкам онлайн студия ModelMe существует на рынке с 2005 года. Сотрудничает как с американскими так и европейскими вебкам чатами. За небольшой процент от 5% до 10% вы получите работу в вебкам, полное обучение, личный менеджер с поддержкой 24/7 и трансляцию на самых топовых мировых сайтах одновременно. Можно начинать работу без знания языка, но постепенно его учить.

Регистрация моделей тут по ссылке

BonnyCamShow (рейтинг 9,8 из 10)

РЕЙТИНГ 9,8 ИЗ 10

Вебкам онлайн студия BonnycamShow очень популярная на рынке СНГ среди моделей. Работает с разными всемирно известными вебкам чатами (8 чатов). Есть общий чат вебекам моделей, которые могут с вами поделится каким то опытом, служба поддержки на связи круглосуточно. Особенность онлайн студии — можно выводить деньги от 1$ и заказывать вывод хоть каждый день.

Регистрация моделей на BunnycamShow тут по ссылке

Intercam (рейтинг 9,9 из 10)

РЕЙТИНГ 9,9 ИЗ 10

Онлайн студия Intercam так же популярна на рынке СНГ и существует достаточно давно. Работает с американскими и немецкими вебкам чатами. Особенность этой студии: знания языка не нужно абсолютно, за вас в чате работает оператор переводчик, общение происходит через человека, который знает язык. Еще одна особенность — тарификация тут за каждый час: 2,5 евро в час + 15%-60% бонуса от общего заработка (всего от 5 евро до 25 евро в час)

Регистрация для моделей тут по ссылке

Camwork.club (рейтинг 9,9 из 10)

РЕЙТИНГ 9,9 ИЗ 10

Онлайн студия Camwork.club так же проводит постоянный набор парней и девушек для работы веб моделями. Имеет несколько категорий работы: Ню, флирт, оператор тематического канала и психологическая поддержка. Особенность этой онлайн студии: подключают моделей меньше чем за час, личная поддержка менеджера, ежедневные выплаты на карту, работа с телефона или планшета!

Регистрация для моделей тут по ссылке

ТОП мировых работодателей вебкама

Крупные мировые вебкам чаты или сайты, где работают абсолютно все онлайн студии. Если же вы уже опытная веб модель, то вы наверняка знаете с какими сайтами можно работать напрямую и без посредников. Тут не будет личного менеджера или помощи в настройке вашего оборудования. А трансляцию на нескольких сайтах одновременно так же необходимо будет настраивать самой модели лично. Но при этом вы не теряете 3%-7%, которые зарабатывает онлайн студия. Самый популярный среди всех сайтов это конечно Бонгакамс.

Bongacams.com (рейтинг 9,9 из 10)

РЕЙТИНГ 9,9 ИЗ 10

Bongacams.com самый популярный и самый понятный cайт как для моделей, так и для пользователей. На нем есть служба поддержки на 33 языках. Сайт имеет отличную русскоговорящую службу поддержки. Отвечает эта служба не так оперативно, как хотелось бы – но обратная связь на родном языке имеется. (В этом плане онлайн студии конечно, гораздо удобней). Сайт очень быстро развивается и на данный момент этой самый популярный и удобный сайт для моделей. Постоянные денежные конкурсы, различные призы и прочие плюшки делают его лидером в своем сегменте. Зарабатывать могут все — и вебмодели и вебмастера.

Регистрация для моделей тут по ссылке не забудьте переключить на рус. язык (выбрать флажок)

Регистрация для вебмастеров тут по ссылке

Livejasmin.com (рейтинг 9,8 из 10)

РЕЙТИНГ 9,8 ИЗ 10

Livejasmin.com также популярный сайт среди многих пользователей интернета. Он имеет свою службу поддержки на 19 языках. Это классический видеочат для вебкам моделей работает уже достаточно давно. Есть большой выбор категорий для работы. Есть так же особая категория Vibra Toy для особо смелых девушек. Пользователи удаленно могут управлять такими игрушками для моделей. Хороший выбор способов как вывести деньги и разные поощрения как вебмоделям, так и вебмастерам.

Регистрация для моделей и вебмастеров тут по ссылке

Chaturbate.com (рейтинг 9,5 из 10)

РЕЙТИНГ 9,5 ИЗ 10

Chaturbate.com — это тоже очень известный и надежный сайт. Он будет интересен для моделей – так как тут постоянные розыгрыши. Сами модели могут устанавливать уровень оплаты за приват. Простая регистрация, но есть свои моменты. Большой выбор различных направлений работы. Существуют даже ежедневные бонусные выплаты вебкам моделям от 20$.

Регистрация для моделей и вебмастеров тут по ссылке

Stripchat.com (рейтинг 9,5 из 10)

РЕЙТИНГ 9,5 ИЗ 10

Сайт Stripchat.com популярный чат среди моделей и пользователей. Пользователи со всего мира любят проводит тут свое время и оставлять чаевые. Ориентирован на разные страны, есть также и русский язык. Большой выбор заработка и возможностей – начиная от продажи фото и видео (что не вполне законно) и до обычной вебкам работы. Есть так же разные конкурсы с денежными призами и разные способы вывода заработанных денег.

Регистрация для моделей и вебмастеров тут по ссылке

Flirt4free.com (рейтинг 9,2 из 10)

РЕЙТИНГ 9,2 ИЗ 10

Flirt4free.com популярный сайт с русскоязычной поддержкой и провидением обучения вебкам бизнесу на территории РФ. Быстрая поддержка и есть постоянные обучения как самих вебкам моделей так и владельцев студий. Большое разнообразие способов для вывода заработанных денег, большая аудитория.

Регистрация для вебмоделей тут по ссылке

Регистрация для вебмастеров тут по ссылке

ВЫВОДЫ Для работы вебкам моделью можно выбрать любой их перечисленных выше сайтов. Но прежде вам необходимо определиться сможете ли вы работать напрямую и без посредников на любом сайте из ТОП-6? Некоторые из них на английском языке, некоторые не выдались интерфейсом. Если вы новичок тогда попробуйте себя для начала в онлайн вебкам студии. После 2-5 месяцев работы вы сможете работать уже самостоятельно. Подумайте, прежде чем сделать выбор дальнейшей вашей работы.

Интервью с вебкам моделью c заработком от 4500$

Интервью с моделью вебкам выпустил популярный канал You Tube «Bashinsky Time». Если вы ищете такое интервью или просто больше информации без цензуры, тогда видео ниже как раз для вас. Самый сок и треш. Это еще один этап для принятия решения. Приятного просмотра.

Сколько зарабатывают вебкам модели?

В этой таблице мы привели приблизительные цифры заработка удаленно дома через онлайн студию. Также тут учитывается опыт модели – в самом начале у вас будет трансляция только на одном вебкам чате. По истечению от 3-х до 5-ти недель вас будут подключать одновременно к нескольким чатам и заработок будет увеличиваться в разы. Также в этой таблице учитывается количество часов в неделю и уровень владения английским языком.

Заработок новичка

Часы в неделю Уровень англ. Время работы Доход в месяц 40 школа ночью От 1200$ 20 школа утром От 700$ 30 базовый денем От 1100$ 48 разговорный ночью От 3100$

Это расчеты для модели новичка, которая только начала свой путь. Разговорный уровень языка именно для этой профессии можно получить буквально за 1-2 месяца. Слова все однообразные и повторяются, постоянное общение с англоговорящими людьми поможет вам изучить язык в короткий срок! Больше информации можно глянуть на странице Вебкам заработок — сколько зарабатывают вебкам модели.

Частые вопросы новичков — FAQ